Este domingo, dia 30 de maio, Luciana Abreu foi uma das faltas sentidas no programa 'Domingão', da SIC. A artista usou as stories da sua conta de Instagram para explicar o motivo pelo qual não esteve a apresentar o formato como é habitual.

"Hoje não estarei na vossa companhia. Estarei a recarregar baterias com a minha família. Obrigada a todos pelo vosso carinho. Sim... finalmente vou descansar. Depois do meu apagão, hoje farei uma pausa no nosso camião", afirmou, referindo-se ao susto de saúde que sofreu este mês que a levou ao Hospital de Santarém, embora não tenha dado pormenores sobre o assunto.

Mensagem deixada por Luciana Abreu na sua conta de Instagram© Instagram - Luciana Abreu

A acompanhá-la nestes dias foram as suas filhas mais velhas - Lyonce e Lyannii, frutos do casamento anterior com Yannick Djaló.

