Luciana Abreu é uma mãe muito 'babada'. Prova disso foram as mais recentes publicações que a artista e apresentadora fez na sua conta de Instagram. Ontem, a propósito do 10º aniversário da mais velha, Leyonce, Luciana já tinha partilhado um retrato com a menina.

Já hoje decidiu juntar-se às duas irmãs mais velhas - Lyoncé e Lyannii.

"Os meus braços, o vosso berço. Amor", disse a comunicadora na legenda da publicação.

Desde logo, as meninas foram alvo dos mais rasgados elogios por parte dos seus seguidores.

