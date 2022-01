O sábado de Luciana Abreu foi dedicado ao descanso, uma vez que amanhã estará a trabalhar com a apresentação do 'Domingão', o programa de entretenimento da SIC emitido nas tardes de domingo.

A apresentadora aproveitou para desfrutar da companhia das filhas e acabou por partilhar com os seguidores uma carinhosa imagem em que aparece com as gémeas Amoor e Valentine num momento de mimo.

"A carregar baterias para o 'Domingão'", disse na legenda.

Recorde-se que a atriz e apresentadora é ainda mãe de Lyonce e Lyannii, fruto do relacionamento com Yannick Djaló. As filhas mais novas nasceram do casamento, entretanto terminado, com Daniel Souza.

