Luciana Abreu terminou o sábado com momentos divertidos com as quatro filhas. À noite, na rua, a mãe juntou-se às meninas e juntas gravaram um animado vídeo que foi depois partilhado no Instagram.

"E assim nos despedimos de um sábado especial. Até amanhã domingueiros", escreveu na legenda das imagens. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que a cantora e atriz é mãe de Lyonce e Lyannii, do primeiro casamento com Yannick Djaló, e das gémeas Amoor e Valentine, do casamento terminado com Daniel Souza.

