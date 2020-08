Luciana Abreu surpreendeu os seus seguidores do Instagram na noite de sexta-feira ao partilhar uma rara fotografia onde se mostra ao lado das suas duas filhas mais velhas, Lyonce e Lyannii.

As meninas, ambas fruto do relacionamento da cantora com Yannick Djaló, voltaram na imagem a impressionar os seguidores com a sua beleza, destacada nos comentários deixados na publicação.

"Amor", escreveu a mamã babada na legenda do registo.

A faltar na imagem ficaram as gémeas Amoor e Valentine, as filhas mais novas de Luciana, que resultam da sua relação, entretanto terminada, com Daniel Souza.

