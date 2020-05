É dia de festa em casa de Luciana Abreu. A atriz completa esta segunda-feira, dia 25 de maio, 35 anos de vida.

Apesar das restrições que exige a pandemia de Covid-19, Luciana não deixou de assinalar a data com a família e amigos mais próximos.

Ao seu lado para soprar as velas estiveram, como não poderia deixar de ser, as suas quatro filhas: Lyonce, Lyannii e as gémeas Amoor e Valentine.

Nas redes sociais, a aniversariante partilhou um registo das celebrações. Imagem que resolveu acompanhar com um agradecimento dirigido ao público.

"Queridos do meu coração, fãs, público, amigos, familiares, sim... a todos vós agradeço, o vosso carinho, amor, solidariedade, generosidade, proteção, confiança, companhia... Obrigada por existirem e por fazerem parte das nossas vidas. Os meus 35 anos (21 lado a lado). Abreijos", declarou.

