Luciana Abreu integra o vasto leque de atores que esta segunda-feira regressaram aos estúdios da SP para retomar, após uma pausa motivada pela pandemia de Covid-19, as gravações da novela 'Terra Brava'.

Pronta a dar o seu melhor no papel de Tina, uma bailarina do bar Carrossel, a atriz mostrou-se já a ensaiar as suas danças sensuais... mas sempre protegida e de máscara.

"Tina reabre o carrossel com um especial Faroeste. Querido público, preparem-se para o nosso regresso", escreve Luciana Abreu na legenda de um vídeo partilhado na sua conta oficial de Instagram.

