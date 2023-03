Luciana Abreu começou a manhã desta terça-feira, dia 21 de março, a assinalar o aniversário do irmão, Pedro Abreu.

Para esse efeito, a cantora recorreu a uma fotografia de ambos, partilha rara feita na rede social Instagram.

"O meu irmão hoje faz anos… trouxe com ele a Primavera, a beleza do ser humano e para nós, a melhor mãe do mundo. Que sejas muito feliz. Amamos-te", pode ler-se.

Confira abaixo.



© Instagram/Luciana Abreu

