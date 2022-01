Luciana Abreu marcou presença esta sexta-feira no programa 'Casa Feliz' para anunciar que será ela a grande anfitriã do próximo 'Estamos em Casa'. Porém, a ocasião serviu ainda para a atriz e cantora revelar algumas curiosidades sobre as filhas.

Questionada por Diana Chaves e João Baião se não troca os nomes das meninas, Luciana reagiu: "Eu troco as filhas... Com uma facilidade".

Mãe de duas meninas gémeas, Amoor e Valentine, de quatro anos, a atriz confessa que as duas são difíceis de distinguir.

"Elas já brincam com isso, aproveitam-se da situação e trocam de identidade", desvenda, explicando que o único sinal que faz notar as diferenças entre ambos é o facto de Valentine ainda usar chuca e Amoor chuchar nos dedos.

Luciana conta que as meninas estão crescidas e muito traquinas, o que faz com que tenha um truque para as conseguir ter na linha mesmo quando não está em casa.

"É giro porque eu tenho câmaras na casa toda e quando estão a fazer asneiras aciono o microfone e digo: o que é que estão a fazer?", confessa, sem conseguir conter o riso.

Luciana Abreu, recorde-se, é ainda mãe de duas outras meninas, Lyonce, de 11 anos, e Lyannii, de nove, ambas resultado da relação com Yannick Djaló. Amoor e Valentine, por seu turno, nascem do casamento com Daniel Souza.

