Lucas Lucco surpreendeu a mãe do filho e antiga companheira com uma mensagem cheia de elogios. Lorena Carvalho celebrou mais um ano de vida e a data foi destacada pelo cantor no Instagram.

Junto de várias imagens de ambos, o cantor brasileiro começou por escrever: "Lorens, és um mulherão. Uma mãe tão incrível para o nosso filho que nem sei descrever".

"Tive a oportunidade de viver oito anos ao teu lado como namorado/marido e conheço esse coração tão grande e essa alma bonita que tu tens", acrescentou.

"Parabéns pelo teu aniversário! Que Deus te abençoe e ilumine muito. Estarei sempre a orar pela tua felicidade!!! Obrigado pela tua amizade", completou.

De recordar que o ex-casal - que anunciou a separação em março - tem um filho em comum, o pequeno Luca, de um ano e meio.

