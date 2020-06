Com as altas temperaturas que se fazem sentir em Portugal, Luana Piovani aproveitou para se refrescar no jardim da casa onde mora atualmente, em Cascais.

A atriz brasileira tomou um banho de mangueira, como mostrou as fãs através de uma fotografia que publicou, esta terça-feira, na sua página de Instagram.

"Qual a melhor legenda: Churras na laje ou pinto no lixo?", escreveu na legenda da imagem que pode ver ao pormenor na publicação abaixo.

