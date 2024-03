Luana Piovani está a viver momentos complicados e decidiu partilhá-los na sua conta no Instagram.

Nas stories, a atriz brasileira, que reside em Portugal, revelou que passou uma vergonha no supermercado por nenhum dos seus cartões estar a funcionar nem a aplicação do MBWAY e culpou o banco pelo que aconteceu.

"Pensem em alguém stressada. Estou com um compromisso, gente me esperando em casa, vim no supermercado, e a bomba desse banco não funciona", começou por contar a atriz, revelando depois que já precisou de ir várias vezes ao banco e o problema continua por resolver.

Mais tarde, Luana voltou a usar as stories para continuar a relatar os problemas com a entidade bancária, tendo contado que lhe foi cortada a água em casa porque o débito direto não funcionou e a conta não foi paga.

Veja as queixas da atriz no vídeo, na galeria.

Leia Também: Uau! Bruna Gomes deslumbra vestida de noiva. Veja o vídeo