A chegar ao fim mais um ano, é tempo de refletirmos sobre os últimos doze meses. Luana Piovani já fez o seu balanço de 2019 e lembrou todos os bons e maus momentos que viveu.

Uma reflexão que não deixou o ex-marido, Pedro Scooby, de fora, a quem teceu algumas críticas.

Recorde-se que o agora ex-casal anunciou a separação em março. Ambos são pais de Dom, de sete anos, e os gémeos Bem e Liz, de quatro.

"'Mole do ano' foi ele ter perdido a família dele. Mais do que a vergonha nacional que ele passou, fazendo tudo que ele fez, acho que mole do ano foi resultado de todas atitudes péssimas que ele teve", disse a atriz, se referindo ao fim do namoro do surfista com Anitta, como relata a revista Quem.

Mas não ficou por aqui e falou ainda do facto de, alegadamente, o surfista ter-se afastado dos filhos. "Ele perdeu essa liberdade que eu lhe tinha dado, de ele ir e ver a nossa família. Agora ele liga, pede e tem que aguentar as prioridades na vida das crianças", explicou. "Pai que visita. [...] Mole do ano é isso, a gente não evoluir e repetir a história, repetir os erros", rematou.

Atualmente, Pedro Scooby está a namorar com a modelo Cintia Dicker, enquanto Luana vive um romance ao lado de Ofek Malka.

Sobre o atual companheiro, Luana elegeu o basquetebolista como o "melhor homem de 2019".

