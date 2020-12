Atualmente a viver em Portugal, Luana Piovani tem feito alguns trabalhos na televisão portuguesa, estando neste momento a gravar a série 'O Clube', da Opto.

E foi precisamente este trabalho que a atriz brasileira voltou a destacar na sua página de Instagram para elogiar a realizadora da série, Patrícia Sequeira.

"Existem coisas que não se aprendem, mesmo estudando muito. São natas. Pequenos talentos dentro da vocação que fazem de um bom profissional, um genuíno. No caso aqui, um artista! Estou a falar da minha realizadora, Patrícia Sequeira, que quando fez o convite para eu participar em 'O Clube', ao mesmo tempo já me convenceu", começou por escrever Luana na legenda de uma fotografia da profissional portuguesa.

"Disse: Trata-se de uma série erótica mas feita por mim com muito cuidado e elegância. E ela é uma mulher. [...] A minha querida realizadora, grata pela confiança, liberdade, cuidado e carinho. As gravações a findar, a exibição a chegar (sexta agora, 18/12) e eu te pergunto: need some help [precisa de ajuda]?", concluiu.

