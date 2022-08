Luana Piovani recorreu à sua página de Instagram para assinalar publicamente o aniversário dos filhos gémeos, Bem e Liz, fruto do casamento terminado com Pedro Scooby.

"Hoje o meu coração está em festa", começou por dizer aos seguidores, esta quarta-feira, 31 de agosto, referindo-se ao aniversário dos filhos mais novos.

"Os meus gémeos preciosos que tanto me enchem de alegria. Estão longe de mim mas felizes, a viver alegrias e experiências inesquecíveis com o mano mais velho e com o pai, e isso faz me saudosa mas muito feliz", acrescentou.

"Qualquer sorriso deles para mim é ouro e essa cumplicidade com o pai é cura para um futuro equilibrado. Que muitas sejam as bênçãos sobre os meus filhos e nossa família", completou.

Junto das palavras, acrescentou uma fotografia dos meninos e um vídeo onde lhes envia uma mensagem. "Que o dia seja muito divertido, todo colorido, que vocês se lembrem deste dia sempre. E que saibam que a mamã está aqui a trabalhar, mas muito feliz por ter sido escolhida por vocês para ser mãe do Bem e da Liz", diz.

