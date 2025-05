O casamento de Rafaela e Carlos, do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', ultrapassa dias difíceis.

Depois de um jantar de grupo, Carlos parece ter bebido em demasia, pelo menos essas foram as palavras da sua mulher, algo que este negou.

"Estavas completamente alcoolizado, várias pessoas viram. [...] Eu não te conheço e não conheço várias facetas tuas e alcoolizado eu não confio em ninguém. Muito menos estando num quarto com um homem que não conheço. [...] Meteste as mãos no meu joelho, eu não estava confortável, falei-te. E ainda foste agressivo", disse Rafaela.

"Eu afastei-me logo", retorquiu Carlos.

