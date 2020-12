Depois de ter anunciado ao mundo que está novamente apaixonada, mas sem revelar a identidade do atual companheiro, Luana Piovani tem vindo a partilhar no Instagram algumas imagens captadas pelo novo amor.

A atriz passou o Natal com o namorado, e afirma que neste momento está "ocupada a amar e a ser feliz".

"Pelos olhos dele. Feliz Natal galera, estou sumida porque estou ocupada a amar e a ser feliz. Mas desejo toda a saúde e amor do mundo, pensei tanto em Maria, José e no menino Jesus... Tudo o que passaram até o momento do nascimento, que Ele nos abençoe sempre, que dadiva ele ter nascido. Obrigada, nosso Pai, por tudo, por tanto", escreveu na legenda de uma imagem que partilhou no Instagram no dia de Natal, 25 de dezembro.

Veja na galeria outras duas fotografias de Luana que foram captadas também pelo novo amor e partilhadas na mesma rede social.

Leia Também: Luana Piovani vai passar o Natal longe dos pais e dos filhos