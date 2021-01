Lourenço Ortigão recebeu o teste positivo à Covid-19 no final do ano passado, tendo estado em isolamento com a namorada, Kelly Bailey - que também ficou infetada com o novo coronavírus -, até ao dia de hoje, 11 de janeiro.

O ator já conseguiu superar, estando neste momento livre da doença como destacou na sua página de Instagram, onde partilhou toda esta fase.

"Mais uma batalha ganha! Obrigado pelas muitas mensagens de força que me enviaram, foram muito importantes. Para mim o ano 2021 começa agora, e vou para cima dele com uma força inacreditável dentro de mim. Como dizia na escola, PRESENTE", disse.

