David Carreira atuou na tarde de domingo no palco do Rock in Rio, em Lisboa.

Lourenço Ortigão recorreu à sua página de Instagram para deixar uma mensagem de carinho e apoio ao amigo David Carreira. O cantor subiu ao palco do Rock in Rio, em Lisboa, na tarde de domingo, 19 de junho. "Meu puto David Carreira, que orgulho gigante ver-te num palco gigante como o palco mundo a conquistar uma multidão como fizeste ontem no Rock in Rio Lisboa", começou por dizer na legenda de um vídeo de ambos. "Gosto muito de ti, mano, estamos mesmo noutra life [vida]", completou.