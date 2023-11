Depois de terem sido divulgadas as imagens da discussão acesa entre Lourenço Ortigão e o chef Ljubomir Stanisic, no 'Hell's Kitchen Famosos', da SIC, ambos estiveram no 'Casa Feliz' para esclarecer a tensão.

Muito animados, mostraram que não ficaram de costas voltadas e que está tudo bem entre ambos.

"Já perceberam que não há nada de stress? Acho que isto resultou bem, as pessoas viram o programa, mas todas perceberam que não há nada. Nós somos muito amigos", disse o ator.

"Resumindo o assunto, deixem-se de m*****. Eu e o Lourenço partilhamos a casa um do outro. Zangamo-nos. Ele já me deu nos cornos muitas vezes a chamar-me à atenção das coisas e eu tenho que ouvi-lo. Chamei-lhe à atenção, ele ouviu-me, ponto", realçou Ljubomir Stanisic.

"É normal no calor do momento", acrescentou Lourenço Ortigão. Veja aqui a ida de ambos ao 'Casa Feliz'.

Recorde ou veja na publicação abaixo o momento em que discutiram no 'Hell's Kitchen Famosos':

