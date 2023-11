"Foi épico". Estas foram as primeiras palavras de Ana Marta Ferreira para descrever a aventura no 'Hell's Kitchen Famosos', da SIC. A atriz faz parte da edição que junta caras conhecidas no formato e esteve a trabalhar com o Ljubomir Stanisic.

"Foi um grande desafio. Nem eu estava à espera. O grupo também foi super giro, acho que aquilo tende a melhorar... As pessoas vão gostar muito. Para nós foi muito divertido, cansativo, mas foi uma experiência do caraças", realçou em conversa com o Fama ao Minuto no evento 'A Casa Natal Auchan'.

Questionada sobre a maior dificuldade no programa, a atriz partilhou: "Fico sempre muito nervosa nestas coisas. Para mim, a maior dificuldades às vezes é perder o nervosismo. Mas depois aquilo, a certa altura, já é tão natural que parece que já estamos mesmo a trabalhar num restaurante. [risos] E estávamos mesmo a trabalhar num restaurante, a verdade é essa. Não tive uma grande dificuldade. Tenho colegas que têm uma imaginação para pratos incrível, que fico a pensar 'o que é que vou fazer à minha vida', mas tirando isso, foi muito giro".

A participação no formato levou a que aprendesse novas coisas na cozinha que levou para o seu dia a dia, como "certas técnicas, certas formas de fazer, por exemplo, a sopa".

"Fazer o peixe ao sal, eu não fazia ideia mas é super básico. Agora até já sei temperar o sal para se meter em cima do peixe. A organização na cozinha… Agora sou super organizada, sempre a limpar tudo [risos]. Antes acabava de cozinhar e tinha a cozinha virada do avesso. Foi muito giro", acrescentou.

Falando do chef Ljubomir Stanisic, Ana Marta Ferreira destacou: "Nunca achei que o chef ia ser mau connosco. Nunca".

"Acho que ele tem uma maneira de ser com as pessoas que trabalham na área dele, por alguma razão. Connosco ele também teve de se controlar, porque muitas vezes dava vontade de [virar] o prato. Acho que para ele também foi um grande desafio e acabamos por nos dar todos muito bem. Gostei muito dele. Temos o mesmo signo, portanto em compreendo-o bem. Somos os dois gémeos", completou.

