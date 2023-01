Louis Tomlinson e a digital influencer Eleanor Calder terminaram o namoro depois de cinco anos de vida em comum.

A ex-estrela dos One Direction e Eleanor conheceram em 2011, tendo vivido em 2015 a primeira rutura. Só em 2017 voltaram a reatar a relação, um ano depois de o músico ter tido um filho com a estilista americana Briana Jungwirth.

Uma fonte próxima do agora ex-casal revelou em declaração ao The Sun que as digressões de Louis Tomlinson acabaram por ditar o afastamento e motivar o fim da relação pouco antes do Natal de 2022.

"Eles têm amigos em comum e uma longa história, então não me parece que uma reconciliação esteja completamente fora de questão. Mas agora eles não estão juntos", acrescentou a mesma fonte.

