Louis Tomlinson esteve no Glastonbury Festival para assistir ao jogo da seleção inglesa no EURO'2024, momento que partilhou com os seguidores da sua página de Instagram.

Nas imagens, o músico de 32 anos, que se tornou conhecido enquanto integrante da banda One Direction, posa com o cabelo grisalho.

O visual foi alvo de comentários na rede social X (antigo Twitter).

"Não estava preparada para ver o Louis Tomlinson com o cabelo grisalho", notou uma fã.

"O Louis está com o cabelo grisalho porque faz parte do processo da vida. E também porque tem cabelo, não é careca ou com grandes entradas, como outros que envelhecem", acrescentou outra.

Recorde-se que Louis tinha 18 anos quando chegou à fama.



