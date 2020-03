Depois de ter-se visto na obrigação de cancelar o espetáculo marcado para Milão, Itália, Louis Tomlinson acaba de anunciar o adiamento dos restantes concertos pela Europa.

Uma informação que foi partilhada nas redes sociais. "Não acredito que tenho de escrever isto, mas estou muito triste por dizer que a minha digressão pela Europa vai ter que ser reagendada para agosto. Mal vejo a hora de me encontrar com todos", lê-se numa nota publicada na página do Instagram do cantor, que iria realizar, nos próximos dias, espetáculos em Paris, Berlim, Estocolmo e Amesterdão.

O adiamento dos concertos deve-se à pandemia de Covid-19.

