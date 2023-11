Depois de Chris Evans ter conquistado o título de homem mais sexy do mundo, agora foi a vez de Patrick Dempsey ficar com a 'taça'.

Esta semana foi anunciado o nome do eleito pela People e o ator de 'Anatomia de Grey' é agora o homem mais sexy do mundo, edição de 2023.

No seguimento de tal conquista, a revista juntou alguns looks do ator deste o início da sua carreira nos anos 80. Isto no que diz respeito aos penteados. Tema que destacamos também na galeria.

Leia Também: Patrick Dempsey é o homem mais sexy do mundo? "Não discordo"