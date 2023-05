Marina Ruy Barbosa deixou todos boquiabertos com o look ousado que escolheu para a passadeira vermelha do Festival de Cannes.

A atriz brasileira marcou presença neste evento no passado domingo, dia 21 de maio, com um vestido transparente que deixou os seios a descoberto.

A peça em causa é da coleção primavera-verão 2023 da Giorgio Armani e o look ficou completo com joias da Chopard. Confira na galeria as imagens deste visual.

Vale lembrar que Marina Ruy Barbosa vai protagonizar a próxima novela da Globo, intitulada 'Fuzuê'. Nela irá contracenar com o ator português Pedro Carvalho, o grande vilão da trama.

