Há muito tempo que o nome de Pedro Carvalho já faz parte da lista de atores portugueses bem sucedidos no estrangeiro. Também por isso, a Globo não hesitou em chamá-lo, uma vez mais, para uma nova novela da qual muito se espera.

Pedro, que atualmente tem 37 anos, vai ser o vilão de 'Fuzuê', a próxima novela das 19h deste canal brasileiro.

A trama é da autoria de Gustavo Reis e o elenco irá contar ainda com Edson Celulari, Lília Cabral, Marina Ruy Barbosa, Nicolas Prattes, Ary Fontoura e Juliano Cazarré.

Pedro Carvalho dará vida a Rui, "um agente de modelos sedutor, galante e manipulador, que na pele de um golpista profissional terá um romance com a antagonista", pode ler-se no comunicado entretanto divulgado.

Vale lembrar que este não é o primeiro projeto do ator português para a Globo. Em 2017 participou em 'O Outro Lado do Paraíso' e em 2019 entrou no elenco de 'A Dona do Pedaço'.

Entretanto, no Instagram, Pedro já mostrou em vídeo como foi o seu primeiro dia de gravações neste projeto. Veja abaixo.

Leia Também: José Condessa esteve no Festival de Cannes e roubou todas as atenções