Kim Kardashian destacou-se pela ousadia e sensualidade na passadeira vermelha da Met Gala 2023, que decorreu na noite de segunda-feira em Nova Iorque.

O look da socialite, com assinatura Schiaparelli, era sobretudo feito de pérolas, fazendo lembrar a icónica capa que Kim fotografou para a Playboy em 2007.

Na época, as fotografias e os bastidores da sessão foram revelados na primeira temporada de 'Keeping Up With the Kardashians'.

Se em 2007 Kim surgia completamente nua e apenas coberta com pérolas, agora colocou mais pedras na zona do decote e abaixo da cintura... Mas manteve a ousadia e sensualidade.

