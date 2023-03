Com a gala dos SAG Awards a decorrer em Los Angeles logo a marcar o início da semana, não faltaram escolhas para os mais atentos ao mundo da moda.

Foram muitos os visuais que desfilaram no evento cheio de celebridades, que ficou marcado também pelas peças mais coloridas. No entanto, destacamos na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto, as escolhas de Cara Delevingne e Zendaya.

Ambas conquistaram com os seus looks para o evento, e que foram completamente opostos.

Se por um lado Cara Delevingne fez uma mistura poderosa de fato com 'vestido', com a elegância do preto, por outro Zendaya deslumbrou com uma peça que mais parecia vinda de um 'mundo encantado', e que evidenciava centenas de rosas.

Veja na galeria ambos os visuais e escolha o seu preferido.

