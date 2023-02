Os Prémios do Sindicato dos Atores foram estregues na madrugada desta segunda-feira, em Los Angeles, e a gala contou com muitas caras conhecidas.

Como é habitual, as celebridades vestiram-se a rigor para marcar presença no evento e houve looks que surpreenderam pela positiva.

Nesta galeria destacamos alguns dos melhores visuais que passaram pela passadeira vermelha.