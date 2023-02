Uma gala cheia de estrelas de Hollywood acolhe sempre vários estilos no que diz respeito ao look, mas nem sempre as escolhas agradam a todos.

E foi o que aconteceu, também, na cerimónia da entrega dos SAG Awards, que decorrem em Los Angeles.

Apesar de alguns visuais terem-se destacado pelo positiva, houve algumas surpresas menos agradáveis à primeira vista.

Veja na galeria alguns dos looks menos apelativos.

