No passado domingo, dia 7, Los Angeles estendeu a passadeira vermelha às maiores estrelas do universo da música para a 63.ª edição da gala de entrega dos prémios Grammy.

Dua Lipa e Taylor Swift foram duas das celebridades que marcaram presença e arrasaram com a escolha dos looks que desfilaram na red carpet. As duas 'divas da pop' fugiram ao preto, escolhendo looks que, apesar de distintos, soaram a uma saudação à primavera.

Dua Lipa arrasou com um vestido longo, repleto de brilho, que se destacava pelas transparências e pela borboleta na parte da frente. Já Taylor Swift surgiu com um vestido curto, repleto de flores bordadas de várias cores sob um tule cor de rosa.

Confira ambos na galeria e diga-nos qual o seu favorito a Look da Semana.

Leia Também: Foto da Semana: As imagens do príncipe Filipe a deixar o hospital