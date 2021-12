Na semana passada, a rainha Letizia deu nas vistas num compromisso com o rei Carl Gustaf e a rainha Silvia da Suécia. Num jantar de estado que reuniu os membros da realeza, a monarca espanhola usou um vestido de gala da marca H&M.

Segundo a revista People, o vestido que escolheu é exatamente o mesmo que a princesa Victoria, filha do rei Carl Gustaf e da rainha Silvia, usou a propósito do seu 10.º aniversário de casamento, celebrado no ano passado.

Trata-se de uma peça em tule azul, de uma coleção sustentável da marca fast fashion e que custa, aproximadamente, 300 euros (já não está disponível).

A diferença é que a princesa Victoria modificou o seu vestido ao acrescentar-lhe mangas transparentes - uma vez que a criação era de manga à cava.

Tendo isto em conta selecionamos ambos os visuais para a rubrica 'Look da Semana'.

Deixamos agora a questão: quem usou melhor o vestido?

Rainha Letizia de Espanha© Jonas Ekströmer/TT och Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna (2) | Elisabeth Toll, Kungl. Hovstaterna / Elisabeth Toll, The Royal Court Of Sweden

Princesa Victoria da Suécia© Jonas Ekströmer/TT och Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna (2) | Elisabeth Toll, Kungl. Hovstaterna / Elisabeth Toll, The Royal Court Of Sweden

