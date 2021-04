Eduardo Madeira é parte fundamental no sucesso do novo programa de Cristina Ferreira na TVI, 'Cristina ComVida'. O ator e humorista está presente desde a primeira emissão e o seu papel é imprescindível: fazer rir os espetadores.

Eduardo dá vida no formato a vários personagens diferentes, todos eles muito peculiares e cheios de personalidade.

Quem é que ainda não se cruzou com a vizinha Adelaide, o taxista Tó Russo, a empregada Piedade, a influencer Bumba na Pipoca, o um mestre de obras Augusto... que nunca termina o serviço, e agora também um cantor luso-brasileiro chamado Roy? Certamente já ouviu falar de pelo menos alguns.

Todas estas personagens contam com uma caracterização que contribui para o sucesso de cada uma delas e é precisamente devido ao êxito que têm feito entre o público que são as candidatas ao 'Look da Semana'.

Qual a melhor? Espreite a galeria e ajude-nos a escolher.

