Mais uma vez, Cristina Ferreira ficou no centro das atenções ao longo desta semana. Um dos motivos foi o look que escolheu para a gala da TVI, que decorreu no passado domingo, dia 19 de fevereiro, em Lisboa. Trata-se de um vestido branco com os nomes dos seus programas 'estampados'.

O visual deu tanto que falar que a apresentadora até fez questão de se justificar. Isto porque foi lançada a suspeita da peça ter sido 'cópia' de um vestido de Chiara Ferragni, como 'Pipoca' comentou nas redes sociais.

"Curiosamente, o vestido que ela diz que era cópia era da Chiara Ferragni - que usou esse mesmo vestido com inscrições de ódio que lhe foram dirigidas na internet. Portanto é bom que a cópia em relação a um vestido, como dizem, de ódio, tenha gerado... ódio", disse Cristina em resposta a 'Pipoca'.

Tendo sido um visual que deu tanto que falar, destacamos o mesmo na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto.

Veja ainda na galeria outros dois vestidos que foram usados por Cristina Ferreira durante a gala da TVI.

