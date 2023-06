Georgina Rodríguez viveu ocasiões especiais esta semana e para ambas escolheu um visual idêntico.

A semana começou com o aniversário dos gémeos Eva e Mateo, onde a companheira de CR7 se destacou com um vestido branco justo e botas de cano alto em verniz roxas.

Dias depois, foi no lançamento da marca de água do futebolista que Georgina se destacou, com um vestido justo em tons de cinza e uma botas de cano alto brancas.

Dois visuais que destacamos na rubrica Look da Semana do Fama ao Minuto. Escolha o seu preferido.

De recordar que esta semana, Cristiano Ronaldo falou da relação com Georgina, acabando com todos os rumores de alguma possível crise no romance.

Leia Também: Mais unidos que nunca! Ronaldo partilha novos retratos com Georgina

Além disso, também destacou o papel de Georgina Rodríguez no novo negócio.