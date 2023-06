Esta semana, Cristiano Ronaldo deu mais um importante passo na sua caminhada enquanto empreendedor. Pensando no seu futuro fora dos relvados, eis que o craque português tem vindo a fazer uma série de investimentos, tendo sido o lançamento da marca de água Ursu o mais recente.

Quem não faltou ao evento, que aconteceu esta quarta-feira, 7 de junho, em Madrid, Espanha, foi Georgina Rodríguez.

Apesar de terem surgido recentemente rumores de que os dois estariam a passar por uma crise na relação, Cristiano e Georgina provaram estar mais próximos que nunca.

Na sua página de Instagram, inclusive, CR7 partilhou retratos do evento, no qual surge com um sorriso rasgado.

