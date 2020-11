Cristina Ferreira regressou esta semana à televisão portuguesa depois de 14 dias de isolamento profilático por ter estado em contacto com uma pessoa infetada com a Covid-19, neste caso a cantora Bárbara Bandeira.

'Dia de Cristina' voltou na terça-feira e com um cenário incrível, onde foi montada uma selva. E, claro, o look da apresentadora esteve à altura do acontecimento. Cristina arrasou ao estilo safari, mas este foi apenas o primeiro de três looks do dia.

Na segunda e terceira parte do programa, a apresentadora elegeu dois vestidos/ blazer - ambos em tons de vermelho.

Confira a galeria para ver os três looks candidatos a Look da Semana e escolha o seu favorito.

Leia Também: 'Pra Cima de Puta': Revelada a grande novidade de Cristina Ferreira