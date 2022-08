Cristina Ferreira tem partilhado com os seguidores das suas redes sociais vários momentos das férias no Alentejo e, depois, em Ibiza.

Em ambas as ocasiões, a apresentadora optou sempre por visuais descontraídos para as idas à praia e por escolhas mais ousadas para as saídas à noite.

Confiante e elegante, Cristina acabou por ir partilhando fotografias dos seus looks, alguns dos quais destacamos na galeria. Fica, entretanto, o desafio: Qual deles elege como o Look da Semana?

Leia Também: Cristina Ferreira despede-se de Ibiza: "Saio com a certeza que volto"