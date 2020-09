Se é para ver brilhar estrelas de Hollywood, Veneza abriu portas a uma das mais emblemáticas. Cate Blanchett foi das maiores figuras de destaque da 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza ao assumir o papel de presidente do juri... mas a passadeira vermelha foi o seu grande palco.

Habituada a desfilar nos mais aclamados eventos internacionais, a atriz trouxe à 'red carpet' da cidade italiana o charme e poder que a caracterizam.

Termina amanhã, dia 12, esta edição do festival de cinema mais antigo do mundo, pelo que destacámos as indumentárias de Cate Blanchett na rubrica Look da Semana.

Confira os visuais da galeria e diga-nos qual o seu favorito.

