'De preto não de comprometo'. Esta é a frase que se adequada às famosas que pode ver na galeria e que estiveram presentes na gala da entrega dos prémios E!.

Várias caras conhecidas desfilaram na passadeira vermelha do evento, que decorreu na passada quarta-feira, em Lisboa, e as escolhas no que ao look diz respeito foram várias. No entanto, houve quem não arriscasse e optasse por um visual preto.

Olívia Ortiz, Laura Dutra, Catarina Siqueira ou Marisa Cruz foram algumas das famosas que optaram pelo visual escuro, sem se 'comprometerem'. Ainda assim, vestido, macacão, liso ou decotado, foram distintas as peças que exibiram na 'red carpet'.

Por isso, reunimos na rubrica Look da Semana, do Fama ao Minuto, alguns dos visuais pretos que se destacaram na gala. Veja na galeria e escolha o seu preferido.

De recordar que o Fama ao Minuto esteve presente no evento e conversou com algumas caras conhecidas, entre elas Aurea e Marisa Cruz.

