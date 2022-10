Parece que nesta estação de outono vamos ver - muitas vezes - botas de cano alto. Muitas são as famosas que têm vindo a partilhar fotografias com este tipo de calçado e esta sexta-feira, dia 21 de outubro, foi a vez de mais duas figuras públicas.

Mia Rose e Isabela Valadeiro publicaram imagens onde surgem com as botas de cano alto de Luís Onofre que, em ambos os casos, complementam de forma perfeita os seus visuais.

As duas artistas conjugaram as botas com saias curtas e em looks onde predominam os tons escuros. Mia optou por um par preto padronizado, já Isabela calçou umas castanhas.

Pela forma exímia como este calçado complementa os visuais, escolhemos Mia Rose e Isabela Valadeiro como as candidatas ao Look da Semana.

Leia Também: Look da Semana: Sílvia Alberto arrasa de oito formas diferentes