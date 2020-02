A casa de mais de três milhões de euros de Kelly Brook, em Londres, foi assaltada. A mansão foi invadida na noite de terça-feira, dia 11 de fevereiro, e os ladrões levaram vários aparelhos eletrónicos e jóias.

Acredita-se que a atriz e modelo, de 40 anos, tenha-se cruzado com o suposto assaltante quando chegou a casa, após ter gravado o programa na rádio Heart FM. A polícia foi chamada ao local entre as 19 e as 20 horas.

Um vizinho da figura pública disse ao MailOnline: "A Kelly foi assaltada na noite de ontem. A polícia falou comigo e queria saber se eu tinha mais alguma informação".

Uma outra fonte acrescentou que "Kelly estava muito abalada".

"A polícia foi chamada entre as 19h e 20h na terça-feira, mas o ladrão conseguiu escapar antes das autoridades chegarem à propriedade. Eles levaram alguns itens eletrónicos e jóias, mas a questão aqui foi mais o medo de alguém estar em casa que incomodou a Kelly", acrescentou.

A polícia está neste momento a investigar o assalto e um porta-voz disse que ainda não prenderam ninguém. "[...] Não houve registo de feridos. A polícia chegou ao local e iniciou uma investigação. Nesta fase inicial ainda ninguém foi preso", adiantaram as autoridades.

