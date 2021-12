LL Cool J, conhecido rapper e ator, testou positivo à Covid-19 e viu os seus planos profissionais para o Ano Novo serem alterados.

LL Cool J, que faria parte do programa especial de Ano Novo da ABC, 'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve', foi afastado do formato.

"Sei que é uma deceção para milhões de fãs, mas o meu teste à Covid-19 deu positivo", informa o artista, que lamenta com profunda tristeza a sua ausência na emissão.

