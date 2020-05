Depois de ter acabado com os rumores e ter esclarecido que a livraria Lello não serviu de inspiração para a criação do cenário de Harry Potter, J.K. Rowling voltou a surpreender na sua página oficial do Twitter.

Apesar de nunca ter visitado a famosa livraria da cidade do Porto, a escritora - que mantém uma relação especial com Portugal -, partilhou um dos "cafés mais bonitos onde já escreveu". Estabelecimento situado na Invicta.

"Para animar as pessoas que estão desapontadas em relação à livraria Lello, do Porto, escrevi aqui algumas vezes. Na verdade, este foi provavelmente o café mais bonito onde já escrevi. O Café Majestic, na Rua Santa Catarina", revelou, partilhando uma fotografia do referido espaço.

