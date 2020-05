J.K. Rowling tem uma ligação especial com Portugal. Tal como a criadora de 'Harry Potter' já tinha referido em ocasiões anteriores, aos 25 anos veio viver para o Porto, depois de ter concorrido a um lugar como professora de inglês.

Tendo isto em conta, surgiram várias ideias relativamente às supostas ligações que existiriam entre a saga cinematográfica e a 'Cidade Invicta'. Uma delas dava conta de que a escritora se teria inspirado na livraria Lello para a criação dos cenários de Hogwarts.

No entanto, como a própria esclareceu agora, não passa de um mito.

"Nunca visitei a livraria no Porto. Nem sabia que ela existia! É linda e quem me dera tê-la visitado, mas não tem nada a ver com Hogwarts", sublinhou no Twitter.

