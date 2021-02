Lisa Vanderpump, estrela de 'The Real Housewives of Beverly Hills', vai regressar à televisão com um novo reality show, o 'Overserved with Lisa Vanderpump'.

O programa, que estreia a 18 de março no canal E!, vai centrar-se em jantares com personalidades famosas, de entre as quais Cheryl Hines, Iggy Azalea, Jaleel White, Jeff Lewis, Lala Kent, Lance Bass, Tori Spelling e Margaret Cho.

Estes encontros, note-se, terão lugar na casa Villa Rosa, a luxuosa mansão da socialite britânica de 60 anos.

