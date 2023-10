Depois dos portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias, Lionel Messi chegou à passadeira vermelha da nova edição da gala Bola de Ouro.

O futebolista não foi sozinho, pois levou consigo a companheira, Antonella Roccuzzo, e os três filhos, Mateo, Thiago e Ciro.

No que ao look diz respeito, a família foi a combinar em tons escuros. Enquanto Antonella escolheu um vestido preto, Messi e as crianças levaram um fato preto e camisas brancas. As três crianças completaram o visual com ténis brancos, por sua vez, o futebolista calçou uns sapatos pretos. Veja algumas imagens na galeria.

