A semana começa com premiação no mundo do futebol. Esta segunda-feira, dia 30 de outubro, decorre mais uma edição da Bola de Ouro. Entre os nomeados estão dois portugueses, Bernardo Silva e Rúben Dias.

Ambos os futebolistas posaram na passadeira vermelha do evento, como seria de esperar. Enquanto Bernardo Silva deixou-se fotografar ao lado da companheira, Inês Tomaz, Rúben Dias posou sozinho.

Veja na galeria as imagens das estrelas portuguesas na 'red carpet' da Bola de Ouro de 2023.