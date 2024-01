Lindsay Lohan foi 'apanhada' pela primeira vez em público com o filho, Luai, e as imagens não tardaram a chegar à imprensa internacional e às redes sociais.

A atriz, de 37 anos, e o marido, Bader Shammas, foram vistos a caminhar com o menino de cinco meses num carrinho de bebé no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque, no sábado.

De acordo com o Daily Mail, devido ao aumento de casos de Covid, o casal manteve-se com máscara de proteção individual. O bebé estava coberto com uma manta que tapava o carrinho.

